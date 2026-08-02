Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: बरमसिया में मैरिज हॉल के मैनेजर से चेन छिनतई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गजुआटांड़ में एक मैरिज हॉल के मैनेजर कृष्णा कुमार से बाइक सवार दो अपराधियों ने उनकी सोने की चेन झपट ली। यह घटना शनिवार की शाम हुई, जब कृष्णा एक दुकान से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है।

Dhanbad News: बरमसिया में मैरिज हॉल के मैनेजर से चेन छिनतई

Dhanbad News: धनबाद। धनसार थाना क्षेत्र के गजुआटांड़ में शनिवार की शाम मैरिज हॉल के मैनेजर से बाइक सवार दो अपराधियों ने लॉकेट लगे सोने की चेन झपट ली। भुक्तभोगी यमुना मैरिज हॉल के मैनेजर कृष्णा कुमार ने धनसार थाना में मामले की शिकायत की है। पुलिस को दिए शिकायत में कृष्णा ने बताया कि शनिवार की शाम पौने चार बजे वह दुकान से सामान खरीद कर वापस घर लौटने के दौरान पैदल सड़क के किनारे चल रहे थे। इसी बीच पीछे से बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और बाइक के पीछे बैठे लड़के ने उनके गले से चेन झपट ली।

पलक झपकते दोनों बाइक सवार उनके नजरों से ओझल हो गए। घटना पास के भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।