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Dhanbad News: भाजपा का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा : प्रभात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रभात सुरोलिया ने कहा कि जनता और व्यापारी वर्ग ने भाजपा के बंद को नकार दिया। बाजार खुले रहे और व्यापार चलता रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह बंद झारखंड सरकार के सहयोगी कदमों के सामने एक हताश प्रयास है।

Dhanbad News: भाजपा का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा : प्रभात

Dhanbad News: धनबाद। कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रभात सुरोलिया ने कहा कि धनबाद की जनता और व्यापारी वर्ग ने भाजपा के बंद को सिरे से नकार दिया। बाजार खुले रहे, व्यापार चलता रहा और बड़ी-छोटी गाड़ियां चलती रहीं। कहीं-कहीं जोर जबरदस्ती से बंद कराने की कोशिश की गई, जो सफल नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब झारखंड सरकार छात्रों की सभी जायज़ मांगें मान चुकी है और छात्रों के साथ खड़ी है तो भाजपा का बंद सिर्फ अपनी खोती राजनीतिक जमीन बचाने की हताश कोशिश है।

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