Dhanbad News: शिल्पोत्सव में दिखेगी धनबाद के कारीगरों की कला
Dhanbad News: धनबाद में 9 और 10 अगस्त को 'शिल्पोत्सव' का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में 20 स्टॉल लगेंगे, जहां हस्तशिल्प की बिक्री होगी और मिट्टी के बर्तन बनाने का लाइव डेमो होगा। उपायुक्त ने नागरिकों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद के स्थानीय शिल्पकारों और माटी कलाकारों के हुनर को बढ़ावा देने तथा उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 9 और 10 अगस्त को शहर के डीएमसी मॉल में दो दिवसीय ''शिल्पोत्सव'' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों को सहयोग करना एवं उनकी आय में वृद्धि करना है। शिल्पोत्सव में हाथों से बने उत्कृष्ट हस्तशिल्पों की बिक्री के लिए लगभग 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही माटी कला और हस्तशिल्प का लाइव डेमो (जीवंत प्रदर्शन) भी प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि लोग मिट्टी के बर्तन एवं सामग्री बनाने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देख सकें।
शिल्पोत्सव में भाग लेने हेतु इच्छुक शिल्पकार अपना पंजीकरण जिला उद्योग केंद्र ऑफिसर्स कॉलोनी, धनबाद में करा सकते हैं। आयोजन के दौरान सबसे सुंदर स्टॉल तथा सबसे अधिक बिक्री (सेल) करने वाले स्टॉल धारकों को उपायुक्त द्वारा विशेष रूप से सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे 9 और 10 अगस्त को डीएसएमसी मॉल पहुँचकर ''शिल्पोत्सव'' का अवलोकन करें और स्वदेशी हस्तशिल्प एवं माटी उत्पादों की खरीदारी कर स्थानीय कलाकारों का उत्साहवर्धन करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।