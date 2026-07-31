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Dhanbad News: श्रावणी मेला के लिए स्टेशन पर बना सहायता बूथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद रेलवे स्टेशन पर श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सहायता बूथ और दो मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोला गया है, जिससे टिकट काउंटर पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेगा।

Dhanbad News: श्रावणी मेला के लिए स्टेशन पर बना सहायता बूथ

Dhanbad News: धनबाद। श्रावणी मेले को देखते हुए रेलवे ने धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की सहायता, पूछताछ और यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहायता बूथ बनाया है। यात्रियों को त्वरित एवं सुविधाजनक टिकट उपलब्ध कराने के लिए धनबाद मंडल में पहली बार धनबाद स्टेशन पर दो मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली मशीनों के साथ वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही एक अतिरिक्त टिकट काउंटर भी संचालित किया गया है। इन व्यवस्थाओं से टिकट काउंटरों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुगमता से टिकट मिल सकेगा।

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