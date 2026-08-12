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Dhanbad News: एसएसपी ऑफिस में नहीं लगेगी भीड़, डिजिटल टोकन से होगी जनसुनवाई

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद एसएसपी कार्यालय को नया और आधुनिक लुक दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर नए रिसेप्शन का उद्घाटन होगा, जिससे पुलिस मुख्यालय आने वाले फरियादियों को सुविधा मिलेगी। डिजिटल इंट्री और टोकन प्रणाली लागू की जाएगी। शहीद रणधीर वर्मा की तस्वीर और पर्यटन स्थलों की चित्रों से कार्यालय को सजाया जा रहा है।

Dhanbad News: एसएसपी ऑफिस में नहीं लगेगी भीड़, डिजिटल टोकन से होगी जनसुनवाई

Dhanbad News: धनबाद एसएसपी कार्यालय को एक नया और आकर्षक लुक दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी ऑफिस में नए रिसेप्शन और आधुनिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से पुलिस मुख्यालय आने वाले फरियादियों को बड़ी राहत मिलेगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शी हो जाएगी। साथ ही दफ्तर की दीवारों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एसएसपी ऑफिस में डिजिटल इंट्री और टोकन व्यवस्था लागू किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद से कार्यालय आनेवाले हर व्यक्ति की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज की जाएगी। इसके तुरंत बाद उन्हें एक टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर रिसेप्शन पर लगी एलईडी में प्रदर्शित होगी। एसएसपी इस टोकन नंबर के आधार पर ही क्रमानुसार सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। नई व्यवस्था से घंटों लाइन में खड़े रहने की विवशता खत्म होगी। इंट्री कराने के बाद समय का अनुमान लग जाएगा, अपनी बारी आने तक लोग अपने छोटे-बड़े काम भी निपटा सकेंगे。

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संस्कृति और पर्यटन का दिखेगा संगम

एसएसपी ऑफिस के कॉरिडोर की दीवार पर धनबाद के पूर्व एसपी जांबाज शहीद रणधीर वर्मा की भव्य तस्वीर लगाई जा रही। कार्यालय की दीवारों पर क्षेत्र के प्रमुख और खूबसूरत पर्यटन स्थलों की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। इसमें मुख्यरूप से मैथन डैम, पंचेत डैम, तोपचांची झील, लिलौरी मंदिर और भंटिडा फॉल आदि जगहों की आकर्षक तस्वीरें शामिल होंगी। इस पहल से दीवारों पर न सिर्फ कला और संस्कृति की झलक दिखेगी, बल्कि वीर शहीद को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा।

दीवारों पर की जा रही वैनस्कॉटिंग

कॉरिडोर की दीवार को विशेष वैनस्कॉटिंग से आकर्षक रूप दिया जा रहा है। वॉल पैनलिंग ने ऑफिस का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। मोल्डिंग के जरिए बेहद खूबसूरत वॉल पैनलिंग का काम किया जा रहा है। नए बदलाव से एसएसपी ऑफिस आने वाले लोगों को सकारात्मक माहौल का अहसास होगा।

श्रद्धांजलि

शहीद रणधीर वर्मा के सर्वोच्च बलिदान और वीरता को सम्मान देने के लिए धनबाद पुलिस ने यह प्रयास किया है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से जनसुनवाई में पादर्शिता आएगी। सबकी बात सहजता से सुनी जा सकेगी।

-प्रभात कुमार, एसएसपी, धनबाद

सामान्य प्रश्न

धनबाद में एसएसपी ऑफिस का नया रिसेप्शन कब खोला जाने वाला है?
स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी ऑफिस में नए रिसेप्शन और आधुनिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा।
Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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