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Dhanbad News: नौवीं व 11वीं कक्षा की विशेष परीक्षा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में जैक की नौवीं और 11वीं कक्षा की विशेष परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। 11वीं की परीक्षा के लिए बीएसएस बालिका हाईस्कूल और नौवीं कक्षा के लिए मिल्लत हाईस्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

Dhanbad News: नौवीं व 11वीं कक्षा की विशेष परीक्षा शुरू

Dhanbad News: धनबाद। जैक की नौवीं और 11वीं कक्षा की विशेष परीक्षा बुधवार को शुरू हुई। 11वीं कक्षा की विशेष परीक्षा के लिए बीएसएस बालिका हाईस्कूल और नौवीं कक्षा की विशेष परीक्षा के लिए मिल्लत हाईस्कूल को सेंटर बनाया गया है।

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