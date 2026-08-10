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Dhanbad News: टाटा फीडर सेंटर ने एमपीएल स्पोर्ट्स क्लब को हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के मैथन स्टेडियम में आयोजित सीनियर सुपर सिक्स लीग मैच में टाटा फीडर सेंटर ने एमपीएल स्पोर्ट्स क्लब को 1-0 से हराया। मध्यांतर तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन 47वें मिनट में टाटा फीडर के बिक्की ने एकमात्र गोल किया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

Dhanbad News: टाटा फीडर सेंटर ने एमपीएल स्पोर्ट्स क्लब को हराया

Dhanbad News: धनबाद। मैथन स्टेडियम में जिला फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित सीनियर सुपर सिक्स लीग मैच में टाटा फीडर सेंटर 1-0 से एमपीएल स्पोर्ट्स क्लब को पराजित किया। मध्यांतर तक मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच के 47वें मिनट पर टाटा फीडर के बिक्की ने मैच में एकमात्र गोल कर टीम को जीत दिलाई। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ महासचिव मृदुल बोस, कोषाध्यक्ष सलाउद्दीन, सुभाष लोध, बिक्रम सिंह, मैथन क्लब के रामसुधिष्ठ राम, श्रवन प्रसाद, भगवान रवानी, मनोज यादव, मानव दे, गोपी रंजन घोष, हरिनंदन यादव, एसएन कुमार, कृष्ण कुमार सिंह, गोपाल बनर्जी, मुखिया प्रतिनिधि अकीम चंद्र महतो उपस्थित थे।

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निर्णायक की भूमिका में संजय हेंब्रम, जेवियर टुडू, तापस वैद्यकर, रवि लाल हंसदा ने निभाई।

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