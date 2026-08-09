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Dhanbad News: स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाएं : डीईओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में, डीईओ अभिषेक झा ने सभी स्कूलों में 13 अगस्त तक प्रतिदिन स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया है। 14 अगस्त को महा स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा ताकि छात्र स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई कर सकें। साफ-सफाई की जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो बनाकर साझा करने का निर्देश दिया गया है।

Dhanbad News: स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाएं : डीईओ

Dhanbad News: धनबाद। डीईओ अभिषेक झा ने जिले के सभी स्कूलों में साफ-सफाई करने का निर्देश दिया है। कहा कि 13 अगस्त तक रोज विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाना है। विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से 14 अगस्त को महा स्वच्छता अभियान चलेगा ताकि छात्र-छात्राएं विद्यालय के स्वच्छ माहौल में शिक्षण ग्रहण कर सकें। डीईओ ने कहा कि स्वच्छता की जागरूकता के क्रम में किए गए कार्य का वीडियो बनाकर ग्रुप में डालें। स्कूल के किसी बच्चे को बुखार, खांसी, सर्दी या उलटी की शिकायत हो तो निकट के स्वास्थ्य सहिया से संपर्क कर निदान करेंगे।

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