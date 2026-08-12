Dhanbad News: डीएसई कार्यालय ने शिक्षकों से स्कूल जोन पर मांगी आपत्ति
Dhanbad News: धनबाद के डीएसई कार्यालय ने जिले के एक हजार से अधिक स्कूलों को पांच जोनों में बांटने की योजना के तहत आपत्ति मांगी है। यह सूची धनबाद एनआईसी की वेबसाइट पर जारी की गई है। स्कूलों के उचित विभाजन के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Dhanbad News: धनबाद। डीएसई कार्यालय ने जिले के एक हजार से अधिक स्कूलों को जोन में बांटे जाने के संबंध में आपत्ति मांगी है। प्रारंभिक विद्यालयों को पांच जोन में बांटने संबंधित सूची धनबाद एनआईसी डॉट इन पर जारी की गई है। जिले के स्कूलों को पांच जोन में बांटा गया है।
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