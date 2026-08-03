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Dhanbad News: धैया मिडिल स्कूल के कंप्यूटर लैब में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के धैया मिडिल स्कूल में 8 जुलाई को अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर लैब से सामग्री चोरी कर ली। स्कूल के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह ने मामले की शिकायत धनबाद थाना में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

Dhanbad News: धैया मिडिल स्कूल के कंप्यूटर लैब में चोरी

Dhanbad News: धनबाद। धैया मिडिल स्कूल के लैब से अज्ञात चोरों ने पिछले महीने आठ जुलाई को चोरी कर ली थी। कंप्यूटर लैब का ताला तोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की शिकायत प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह ने धनबाद थाना में की। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

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