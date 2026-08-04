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Dhanbad News: रोटरी क्लब ने दिलाया 115 लोगों को कृत्रिम अंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में रोटरी क्लब ऑफ धनबाद द्वारा 'उम्मीद की किरण' नामक ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट के तहत तीन दिवसीय नि:शुल्क कृत्रिम अंग शिविर का समापन हुआ। शिविर में 115 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। इस आयोजन में अनेक रोटरी क्लब और संघ ने सहयोग किया।

Dhanbad News: रोटरी क्लब ने दिलाया 115 लोगों को कृत्रिम अंग

Dhanbad News: धनबाद। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद की ओर से रोटरी फाउंडेशन के ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट उम्मीद की किरण के तहत सोमवार को जोड़ाफाटक रोड जैन मिलन में लगे तीन दिवसीय नि:शुल्क कृत्रिम अंग शिविर का समापन किया गया। शिविर में कुल 115 लोगों को कृत्रिम अंग दिया गया। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के साथ रोटरी क्लब ऑफ धनबाद साउथ, रोटरी क्लब ऑफ बीआईटी सिंदरी, इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद और धनबाद श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ ने इस आयोजन में सक्रिय रूप से सहयोग किया। रोटेरियन विकास शर्मा ने कहा कि यह शिविर रोटरी की सेवा भावना का प्रेरणादायक उदाहरण है।

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