Dhanbad News: बाइक दुर्घटना में पिता की मौत, बेटे ने जताई हत्या की आशंका
Dhanbad News: धनबाद में 2 अगस्त को खड़क सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके पुत्र ने शिकायत में हत्या की आशंका जताई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए अनुरोध किया गया है। खड़क सिंह को दुर्घटना के बाद दुर्गापुर अस्पताल भेजा गया था, जहां 3 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया।
Dhanbad News: धनबाद। दो अगस्त को बिनोद बिहारी चौक पर स्थित दुकान से आजाद नगर जा रहे खड़क सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके पुत्र ईश्वर कुमार पोडेल ने शनिवार को धनबाद थाना में लिखित शिकायत करते हुए आशंका जताई थी कि उनके पिता की हत्या की गई है। सीसीटीवी जांच कर पूरे मामले की जांच की जाय। दुर्घटना के बाद खड़क सिंह को दुर्गापुर रेफर किया गया था। वहीं तीन अगस्त को उन्होंने दम तोड़ा।
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