Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: धनबाद हेड पोस्टऑफिस कर्मी ने दायर की जमानत याचिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद हेडपोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए घोटाले के मामले में जेल में बंद भरत प्रसाद रजक ने नियमित जमानत याचिका दायर की है। प्रधान जिला जज की अदालत ने याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया। सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

Dhanbad News: धनबाद हेड पोस्टऑफिस कर्मी ने दायर की जमानत याचिका

Dhanbad News: धनबाद। धनबाद हेडपोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए घोटाला करने के मामले में जेल में बंद धैया राहरगोड़ा निवासी भरत प्रसाद रजक ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की। प्रधान जिला जज की अदालत ने जमानत याचिका को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त को होगी। धनबाद थाने की पुलिस ने तीन अगस्त को भरत प्रसाद रजक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। भरत पर आरोप है कि उन्होंने ग्राहकों की राशि को उनके संबंधित खातों में जमा करने के बजाय अपने निजी खाते में जमा कर लिया था।

मामले की जांच में लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता और ठगी के आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने उनकी भूमिका संदिग्ध पाते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Post Office Dhanbad News Dhanbad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।