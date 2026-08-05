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Dhanbad News: पीजी पोर्टल पर 36 शिकायतों का हुआ निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद पुलिस ने जन शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निष्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। एसएसपी प्रभात कुमार की अगुवाई में शिकायतों की समीक्षा और सख्त मॉनिटरिंग से ऑनलाइन मामलों का समाधान तेज हुआ है। जुलाई में 51 शिकायतों में से 36 का सफल निष्पादन हुआ, जिससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है।

Dhanbad News: पीजी पोर्टल पर 36 शिकायतों का हुआ निष्पादन

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। जन शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धनबाद पुलिस ने पीजी पोर्टल (पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल) पर दर्ज शिकायतों के निष्पादन में एक बार फिर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एसएसपी प्रभात कुमार के अगुवाई में शिकायतों की लगातार समीक्षा और सख्त मॉनिटरिंग का सकारात्मक परिणाम सामने आया है, जिससे ऑनलाइन शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक तेज हुई है। जुलाई माह में पीजी पोर्टल पर कुल 34 नई शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। 17 मामले पहले से लंबित थे। कुल 51 मामलों में से 36 शिकायतों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया।

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इसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। लंबित 15 मामलों में जांच, सत्यापन और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं। एसएसपी ने बताया कि पीजी पोर्टल पर प्राप्त हर शिकायत आम नागरिक की अपेक्षा और विश्वास से जुड़ी होती है। इसलिए हर शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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