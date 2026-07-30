Dhanbad News: किसानों को कम कीमत पर मिलेंगे फलदार पौधे
Dhanbad News: धनबाद में जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए 25,000 गुणवत्तापूर्ण फलदार पौधे के कलम तैयार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य किसानों को 60 रुपए प्रति पौधे की दर से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उत्पादित पौधे तोपचांची और गोविंदपुर में वितरित किए जाएंगे।
Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए पौध प्रसार योजना के तहत ग्राफ्ट (कलम) तैयार करने में जुटा है। प्रखंड उद्यान नर्सरी में आम, अमरूद, नींबू सहित विभिन्न फलदार पौधे के 25 हजार गुणवत्तापूर्ण कलम पौधे तैयार किए जाएंगे। यह पहल किसानों को कम कीमत पर फलदार पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हो रही है। प्रति पौधे 60 रुपए की दर से कलम तैयार करने और एक वर्ष तक रखरखाव का कार्य कराया जाएगा। प्रखंड उद्यान नर्सरी तोपचांची और गोविंदपुर में पौधे का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। विभाग ने पौधे तैयार करने के लिए कई गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं।
बीज पौधे एक वर्ष पुराने होने चाहिए, कलम वैज्ञानिक पद्धति से किए जाएंगे, पौधे स्वस्थ, रोगमुक्त और मजबूत जड़ वाले होने चाहिए, पौधे को निर्धारित आकार के काले प्लास्टिक बैग में तैयार करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त और एनएचबी में पंजीकृत संस्थाएं, एजेंसियां और नर्सरियां विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बंद लिफाफे में अपना कोटेशन जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकती हैं।
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