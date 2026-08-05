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Dhanbad News: 15 अगस्त को लेकर झरिया में चला विशेष सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धनबाद नगर निगम झरिया अंचल ने विशेष सफाई अभियान चलाया। लक्ष्मीनिया मोड़ से लाल बाजार और अन्य प्रमुख स्थानों की सफाई की गई। सहायक नगर आयुक्त शनि कुमार के नेतृत्व में नालियों की सफाई के बाद कचरा उठाया गया और ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया।

Dhanbad News: 15 अगस्त को लेकर झरिया में चला विशेष सफाई अभियान

Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर धनबाद नगर निगम के झरिया अंचल की ओर से मंगलवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर लक्ष्मीनिया मोड़ से लाल बाजार, सब्जी पट्टी, बाटा मोड़, ऊषा टॉकीज से धर्मशाला रोड और टेम्पो स्टैंड तक सघन सफाई की गई। झरिया अंचल के सहायक नगर आयुक्त शनि कुमार एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक संजर आलम की देख-रेख में चले इस अभियान के तहत नालियों की सफाई के बाद तुरंत कचरे का उठाव सुनिश्चित किया गया। इसके बाद ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ। जेसीबी मशीन से सब्जी पट्टी, त्रिपाठी झंडी और धर्मशाला झंडी जैसे मुख्य कूड़ा डंपिंग प्वाइंटों की पूरी तरह सफाई कराई गई।

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अधिकारियों के अनुसार, मुख्य मार्गों की सफाई के उपरांत चिह्नित क्षेत्रों में फॉगिंग भी कराई जाएगी।

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