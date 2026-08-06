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Dhanbad News: निगम ने दूसरे दिन भी वार्ड 47 में चलाया सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने बुधवार को वार्ड संख्या 47 में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त और पार्षद प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान में भाग लिया। पूरे अभियान का उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना और बीमारियों को भगाने का संदेश देना था।

Dhanbad News: निगम ने दूसरे दिन भी वार्ड 47 में चलाया सफाई अभियान

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने बृहद स्वच्छता अभियान के तहत बुधवार को भी वार्ड संख्या 47 में सफाई अभियान चलाया। अभियान में सहायक नगर आयुक्त प्रतिभा रानी पार्षद प्रतिनिधि संजय कुमार यादव, रविकांत पासवान,प्रेम प्रकाश पासवानआदि शामिल थे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया जिसमें लोदना 12 नंबर, नदी पार कुजामा, छल छलिया धौड़ा आदि शामिल है। इस दौरान सफाई अपनाओं बीमारी भगाओ का नारा दिया गया। लोगों को जागरूक किया गया कि अपने आसपास सफाई रखें।

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