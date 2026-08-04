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Dhanbad News: झरिया में नाली-फुटपाथ पर से निगम ने हटाया अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद नगर निगम की टीम ने केसी गर्ल्स स्कूल से लक्ष्मीनिया मोड़ तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और नालियों पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। झरिया पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की। स्थानीय लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए यह कदम उठाया गया।

Dhanbad News: झरिया में नाली-फुटपाथ पर से निगम ने हटाया अतिक्रमण

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम की टीम ने सोमवार को केसी गर्ल्स स्कूल से लक्ष्मीनिया मोड़ तक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और नालियों पर किए गए अवैध निर्माण व चबूतरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा के लिए झरिया पुलिस ने लक्ष्मीनिया मोड़ और बकरीहाट मोड़ पर बैरिकेडिंग की थी। कार्रवाई से लक्ष्मीनिया मोड़ से बकरीहाट तक हड़कंप मच गया और कई दुकानदार खुद अतिक्रमण हटाने लगे। फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि बकरीहाट एवं केसी गर्ल्स स्कूल के पास हल्की बारिश में घुटने तक पानी भर जाता था, जिससे घरों में पानी घुसता था और लोगों का चलना दुश्वार था।

स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि अतिक्रमण के कारण निगम की टीम को नालियों की सफाई में कठिनाई हो रही थी, जिससे यातायात और जल निकासी प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि झरिया गांधी रोड में भी भारी अतिक्रमण है, जहां बचे हिस्सों पर जल्द कार्रवाई होगी। माली चाय दुकान से गांधी रोड तक दोबारा अभियान चलाया जाएगा। अभियान में करण कुमार दास, पूनम ज्योति, पुनपुन कुमार और रंजीत कुमार भी शामिल थे।

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