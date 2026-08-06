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Dhanbad News: वार्ड चार में चला स्वच्छता अभियान, पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के वार्ड चार में सहायक नगर आयुक्त शिखा कुमारी की देखरेख में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में बाजारों और क्षेत्रों की सफाई की गई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इसके अलावा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में फलदार पौधे भी रोपे गए।

Dhanbad News: वार्ड चार में चला स्वच्छता अभियान, पौधरोपण

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के वार्ड चार में बुधवार को सहायक नगर आयुक्त शिखा कुमारी व वार्ड पार्षदों की देखरेख में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पांडेडीह बाजार, वेस्ट मोदीडीह, खास सिजुआ, नया मोड़, मोदीडीह आदि क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इसके बाद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तेतुलमारी परिसर में फलदार पौधे रोपे गए। मौके पर वार्ड पार्षद राममूर्ति सिंह, कल्पना महतो, मो शाहबुद्दीन, डॉ मधुबाला, निरुपमा देवी, रामेश्वर तुरी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक दुर्गेश नंदन सिन्हा, विशाल सिन्हा, निर्मल उपाध्याय, राहुल सिंह, उपेंद्र प्रजापति, पंकज सिंह, मनोज मल्लाह, विजय पांडेय, परमानंद वर्मा, मनोज निषाद व राजू मल्लाह आदि उपस्थित थे।

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