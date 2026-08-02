Dhanbad News: बोर्ड बैठक नहीं हुई तो केंद्र से मिले 186 करोड़ खर्च नहीं कर पाएगा निगम

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता । धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार से मिले 186 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू नहीं हो पाएगी। 15वें वित्त आयोग से क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यह राशि धनबाद नगर निगम को मिली है। इस राशि को खर्च करने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर रांची में बनी हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी (एचएलपीसी) की बैठक में मंजूरी दिलानी होती है। अब पिछली बोर्ड बैठक का पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया था। ऐसे में जबतक बोर्ड बैठक से इस प्रस्ताव को पास कर रांची नहीं भेजा जाएगा, निगम इस राशि को खर्च नहीं कर पाएगा। रांची में हर छह माह में हाई लेवल मॉनेटरिंग कमेटी (एचपीसीएल) की बैठक होती है। अगस्त महीने में इसकी बैठक प्रस्तावित है। अगर एचपीसीएल की बैठक से पहले नगर निगम बोर्ड ने इन योजनाओं को पास नहीं किया तो धनबाद नगर निगम को अगले छह माह के लिए मंजूरी के लिए इंतजार करना होगा। धनबाद के वार्ड पार्षद पिछली बोर्ड बैठक के निर्णयों पर काम नहीं होने की वजह से 25 जुलाई को होने वाली बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 31 जुलाई को एक और बैठक का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन अंतिम समय में उसे भी स्थगित कर दिया गया। इस राशि का उपयोग पार्क, खेल मैदान, पेवर ब्लॉक और बिटुमिनस सड़क बनाने में किया जाना है.