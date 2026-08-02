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Dhanbad News: बोर्ड बैठक नहीं हुई तो केंद्र से मिले 186 करोड़ खर्च नहीं कर पाएगा निगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण 186 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। यह राशि क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार से मिली है। बोर्ड के प्रस्ताव पास होने तक निगम इस राशि का उपयोग नहीं कर सकेगा। हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक अगस्त में प्रस्तावित है।

Dhanbad News: बोर्ड बैठक नहीं हुई तो केंद्र से मिले 186 करोड़ खर्च नहीं कर पाएगा निगम

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता । धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार से मिले 186 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू नहीं हो पाएगी। 15वें वित्त आयोग से क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यह राशि धनबाद नगर निगम को मिली है। इस राशि को खर्च करने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर रांची में बनी हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी (एचएलपीसी) की बैठक में मंजूरी दिलानी होती है। अब पिछली बोर्ड बैठक का पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया था। ऐसे में जबतक बोर्ड बैठक से इस प्रस्ताव को पास कर रांची नहीं भेजा जाएगा, निगम इस राशि को खर्च नहीं कर पाएगा। रांची में हर छह माह में हाई लेवल मॉनेटरिंग कमेटी (एचपीसीएल) की बैठक होती है। अगस्त महीने में इसकी बैठक प्रस्तावित है। अगर एचपीसीएल की बैठक से पहले नगर निगम बोर्ड ने इन योजनाओं को पास नहीं किया तो धनबाद नगर निगम को अगले छह माह के लिए मंजूरी के लिए इंतजार करना होगा। धनबाद के वार्ड पार्षद पिछली बोर्ड बैठक के निर्णयों पर काम नहीं होने की वजह से 25 जुलाई को होने वाली बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 31 जुलाई को एक और बैठक का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन अंतिम समय में उसे भी स्थगित कर दिया गया। इस राशि का उपयोग पार्क, खेल मैदान, पेवर ब्लॉक और बिटुमिनस सड़क बनाने में किया जाना है.

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क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इन योजनाओं को देनी है मंजूरी

- न्यू निगम बिल्डिंग के पास इको फ्रैंडली पार्क का निर्माण :7 करोड़

- लिलोरी मंदिर के पास सड़क निर्माण : 85 लाख

- लाल बंग्ला के पास ग्रीन पैच और विद्युत शवदाहगृह : पांच करोड़

- भूली में पार्क निर्माण : चार करोड़

- सिंदरी कल्याण केंद्र के पास खेल मैदान : आठ करोड़

- बायो मिथनेशन प्लांट : चार करोड़

- ढांगी पहाड़ के पास इको फ्रैंडली पार्क : 25 करोड़

- वैकिल स्क्रैपिंग मशीन इंस्टॉलेशन : 15 करोड़

- सभी वार्डों में पेवर ब्लॉक का निर्माण : 50 करोड़

सामान्य प्रश्न

धनबाद नगर निगम को कितनी राशि मिली है?
धनबाद नगर निगम को 186 करोड़ रुपये की राशि मिली है।
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