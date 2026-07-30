Dhanbad News: नगर निगम बोर्ड की बैठक स्थगित
Dhanbad News: धनबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक शुक्रवार को स्थगित कर दी गई है। अपर नगर आयुक्त द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह कदम प्रशासनिक कारणों से उठाया गया है। बैठक की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।
Dhanbad News: धनबाद। शुक्रवार को होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि प्रशासनिक कारणों से नगर निगम बोर्ड की बैठक स्थगित की गई है। जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी।
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