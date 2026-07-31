Dhanbad News: सांसद ढुलू महतो के मामले में हुई सुनवाई
Dhanbad News: धनबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई हुई। धनबाद सांसद ढुलू महतो अनुपस्थित रहे, जबकि उनके अधिवक्ता ने उनकी ओर से पैरवी की। मामला धनसार थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें महतो समेत अन्य लोगों का नाम है।
Dhanbad News: धनबाद। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई। इस दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता नीरज बिशियार व एनके सविता ने पैरवी की। मामला धनसार थाने में ढुलू महतो, सोना रजक, मनोज चौहान, विनोद कुमार चौहान व संजय चौहान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।
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