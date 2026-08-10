Dhanbad News: विधायक ने सार्वजनिक शेड निर्माण कार्य की शुरुआत की
Dhanbad News: धनबाद विधायक राज सिन्हा ने नूतनडीह कॉलोनी में पंच मंदिर के करीब सार्वजनिक शेड का निर्माण कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा क्षेत्र के विकास और जनता के जीवन को आसान बनाएगी। नया सार्वजनिक शेड सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक आयोजनों में सहयोग करेगा। कई स्थानीय प्रतिष्ठित लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।
Dhanbad News: धनबाद। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने रविवार को नूतनडीह कॉलोनी स्थित पंच मंदिर के समीप सार्वजनिक शेड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र का समुचित विकास उनकी प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास सीधे तौर पर आमलोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाता है। नूतनडीह कॉलोनी में बनने वाला यह सार्वजनिक शेड स्थानीय नागरिकों के लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होगा। मौके पर पंच मंदिर के अध्यक्ष अजय सिन्हा, संतोष सिंह, एसबी अग्रवाल, निशांत नारायण, बंटी लाल, दीपक श्रीवास्तव, विजय कुमार, मनोज कुमार, कैलास ठाकुर, सुभाष यादव, सोमेश सिंह, स्वयं प्रकाश, एसएम अग्रवाल, श्रवण झा, राजेंद्र कुमार उपस्थित रहे।
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