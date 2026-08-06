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Dhanbad News: शहर में 18 नए आयुष्मान मंदिर बनाए जाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के तहत शहरी क्षेत्र में 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। पार्षदों को सरकारी भवनों की उपलब्धता का प्रस्ताव देने को कहा गया। स्वास्थ्य केंद्रों के विकास और नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई।

Dhanbad News: शहर में 18 नए आयुष्मान मंदिर बनाए जाएंगे

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के तहत आयोजित जिलास्तरीय समिति की बैठक में शहरी क्षेत्र में 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने के लिए वार्ड पार्षदों से स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव देने का आग्रह किया गया। सभी पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में सरकारी भवन की उपलब्धता का प्रस्ताव देने का अनुरोध किया।

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आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि सरकारी भवन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करना उपयुक्त रहेगा। यदि सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है तो पार्षद अन्य स्थल भी चिन्हित कर सकते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही शहरी स्वास्थ्य केंद्र को पॉलीक्लीनिक के रूप में विकसित करने, विशेषज्ञ चिकित्सक बहाल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

स्वास्थ्य उप केंद्रों की समीक्षा

ग्रामीण क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नए भवनों की समीक्षा की। साथ ही स्वास्थ्य उप केंद्रों में रिपोर्टिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के प्रगति की समीक्षा की। पार्षद अरुणा देवी ने हाईस्कूल भूली को प्लस टू करने का प्रस्ताव दिया।

पार्षदों का सहयोग

उन्होंने कहा कि प्लस टू स्कूल नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में क्षेत्र के छात्रों को दूर के प्लस टू स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। डीसी ने उनसे लिखित में प्रस्ताव देने को कहा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने पार्षदों से शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग देने का अनुरोध किया। मौके पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुशांत मुखर्जी मौजूद थे।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

इस बैठक में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया?
इस बैठक में शहरी क्षेत्र में 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया।
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