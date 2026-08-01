Dhanbad News: मेडिकल कॉलेज को मिले चार नए डॉक्टर, एक का तबादला

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। फैकल्टी की कमी से जूझ रहे धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) को शुक्रवार को आंशिक राहत मिली। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 17 सह प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों का तबादला किया है। इसमें धनबाद मेडिकल कॉलेज में चार डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हालांकि यहां से एक चिकित्सक का स्थानांतरण एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर कर दिया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के सह प्राध्यापक डॉ इंद्रजीत गुप्ता, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के एनेस्थीसिया विभाग के सह प्राध्यापक डॉ मृत्युंजय कुमार, दुमका मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक डॉ आफताब अहमद तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ स्मिता प्रियदर्शनी का तबादला धनबाद मेडिकल कॉलेज किया गया है।