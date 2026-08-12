Dhanbad News: डॉक्टर कंप्यूटर पर लिखेंगे पर्ची, दवाओं की इंट्री तक होगी ऑनलाइन
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की पर्ची अब हाथ से नहीं, बल्कि कंप्यूटर पर तैयार की जाएगी। अस्पताल को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इससे मरीजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और इलाज अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। ऑनलाइन सिस्टम से मरीजों को कई फायदे होंगे।
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आनेवाले दिनों में डॉक्टर मरीजों की पर्ची हाथ से नहीं, बल्कि कंप्यूटर पर तैयार कर उन्हें देंगे। अस्पताल को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड करने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है। ओपीडी से लेकर इनडोर, जांच, दवा वितरण और मरीज के डिस्चार्ज तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी है। इससे मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और इलाज की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। अधिकारियों की मानें तो अस्पताल को एबीडीएम (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) से 109 कंप्यूटर मिलने वाले हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से पहले ही विभिन्न विभागों में 10 से अधिक नए कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉ डीके गिंदोरिया के अनुसार वर्तमान में ओपीडी में करीब 70 प्रतिशत मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब इस व्यवस्था को अस्पताल के सभी विभागों में लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। एबीडीएम के नोडल पदाधिकारी डॉ एके शिवम ने बताया कि ओपीडी, इनडोर, जांच व्यवस्था, दवा वितरण से लेकर डिस्चार्ज तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिए जरूरी संसाधन की व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन व्यवस्था से जांच रिपोर्ट और मरीज की मेडिकल हिस्ट्री को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टरों के लिए मरीज का पुराना रिकॉर्ड देखना आसान होगा, जिससे इलाज संबंधी निर्णय लेने में सुविधा होगी। एबीडीएम धनबाद की ऋषिका सिन्हा के अनुसार अस्पताल को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी अंतिम चरण में है। आनेवाले दिनों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिजिटल व्यवस्था के तहत संचालित होगा。
मरीजों को होंगे कई फायदे
पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने से मरीजों को सबसे बड़ा फायदा उनके इलाज से जुड़े रिकॉर्ड के डिजिटल रूप में उपलब्ध होने का होगा। डॉक्टर मरीज की पिछली जांच, बीमारी, दवा और उपचार से संबंधित जानकारी आसानी से देख सकेंगे। इससे बार-बार कागजी रिपोर्ट या पर्ची लेकर घूमने की जरूरत कम होगी। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक की जानकारी एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध रह सकेगी।
कागजी काम और भीड़ होगी कम
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पर्ची, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड से जुड़े कागजी काम में कमी आएगी। अलग-अलग काउंटरों पर मरीजों की निर्भरता कम होने से समय की बचत होगी। दवा वितरण और जांच की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
FAQ
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।
विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।
विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
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हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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