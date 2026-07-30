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Dhanbad News: अस्पताल की मुख्य सड़क पर जलजमाव से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मुख्य प्रवेश द्वार खुलने से मरीजों और कर्मचारियों को सुविधा मिली है, लेकिन सड़क पर जलजमाव और गड्ढे होने से पहुँचना मुश्किल हो गया है। खासकर पैदल और बाइक सवारों को परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

Dhanbad News: अस्पताल की मुख्य सड़क पर जलजमाव से परेशानी

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) का निर्माणाधीन मुख्य प्रवेश द्वार तो खोल दिया गया है। अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, परिजनों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिल रही है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार खुलने के साथ बड़ी समस्या सामने आ गई है। प्रवेश द्वार के ठीक आगे सड़क पर तालाब जैसा नजारा बना हुआ है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे में जलजमाव से अस्पताल तक पहुंचना लोगों के लिए कठिन हो गया है। सबसे अधिक परेशानी पैदल आने वाले मरीजों और बाइक सवारों को हो रही है। पानी भरे गड्ढे के कारण लोगों को फिसलने का डर रहता है।

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कई बार चालकों को भी गड्ढे का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं चारपहिया वाहनों के टायरों से उछलकर गंदा पानी राहगीर और मरीजों पर पड़ रहा है। इस बाबत अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा।

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