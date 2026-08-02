Dhanbad News: सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इनडोर शुरू करने की तैयारी तेज
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की इनडोर सेवा शुरू करने की तैयारियाँ चल रही हैं। हृदय रोग विभाग एक से दो महीने में शुरू होने की योजना है। कटथलैब में मशीनों का इंस्टॉलेशन चल रहा है, साथ ही न्यूरो सर्जरी और जनरल सर्जरी सेवाओं की भी योजना बनाई जा रही है।
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इनडोर सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन हृदय रोग विभाग को एक से दो महीने में शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए कैथलैब में मशीनों का इंस्टॉलेशन काम चल रहा है। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी और जनरल सर्जरी सेवाएं शुरू करने की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर (ओटी) में उपयोग होनेवाली अत्याधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं। शनिवार को अधीक्षक डॉ डीके गिन्दौरिया, न्यूरो सर्जन डॉ राजेश सिंह और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉ रवि भूषण की मौजूदगी में इन मशीनों का डेमो दिया गया। विशेषज्ञों ने मशीनों की कार्यप्रणाली और उपयोगिता का प्रदर्शन किया।
सेवाओं का जायजा
डेमो के बाद अधीक्षक ने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ऑपरेशन थिएटर और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कैथलैब में स्थापित की जा रही मशीनों, सीटी स्कैन यूनिट के इंस्टॉलेशन, आईसीयू की तैयारियों तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं की प्रगति की जानकारी ली।
चिकित्सा सुविधाएँ
अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जल्द ही इनडोर सेवा शुरू करने की योजना है। इसके लिए आवश्यक उपकरणों की स्थापना, चिकित्सा संसाधन की उपलब्धता और तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सेवाएं शुरू होने के बाद मरीजों को विशेष चिकित्सा सुविधाएं धनबाद में ही उपलब्ध होंगी। उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
सहयोग की कमी
सीपीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा सहयोग
अधीक्षक ने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी में इनडोर सेवा शुरू करने को ले विभिन्न स्तर पर तैयारी चल रही है। हालांकि सीपीडब्ल्यूडी इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। कई बार पत्राचार के बाद भी सीपीडब्ल्यूडी ने सेंट्रलाइज्ड एसी को अभी तक ठीक नहीं किया है। अन्य कई काम बाकी हैं। इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है।
सवाल-जवाब
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
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