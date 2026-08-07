Dhanbad News: मेयर की पहल पर सुदामडीह में आंदोलन खत्म
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने सुदामडीह फायर पैच पर आंदोलन कर रहे पार्षद और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। महिलाओं ने बताया कि मुख्य रास्ता काटने से आवागमन बाधित हो गया। महाप्रबंधक से वार्ता के बाद सड़क मरम्मत और वैकल्पिक मार्ग बनाने का आश्वासन मिला, जिससे आंदोलन समाप्त हुआ।
Dhanbad News: भौरा। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने गुरुवार को सुदामडीह फायर पैच पहुंचकर परिवहन कार्य ठप कर आंदोलन कर रहे पार्षद वीरेंद्र कुमार और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों ने मेयर को बताया कि प्रबंधन द्वारा मुख्य रास्ता काट दिए जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं दिया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर ने मौके पर ही परियोजना के महाप्रबंधक टी. पासवान से वार्ता की। महाप्रबंधक ने जल्द सड़क मरम्मत कराने और वैकल्पिक मार्ग बनाने का ठोस आश्वासन दिया। इस सहमति के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया, जिससे बाधित परिवहन कार्य दोबारा चालू हो सका और परियोजना विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मौके पर मुख्य रूप से महाप्रबंधक टी. पासवान, मेयर संजीव सिंह, पार्षद वीरेंद्र कुमार और सुदामडीह थाना प्रभारी आकृष्ट अमन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।