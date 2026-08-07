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Dhanbad News: मेयर की पहल पर सुदामडीह में आंदोलन खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने सुदामडीह फायर पैच पर आंदोलन कर रहे पार्षद और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। महिलाओं ने बताया कि मुख्य रास्ता काटने से आवागमन बाधित हो गया। महाप्रबंधक से वार्ता के बाद सड़क मरम्मत और वैकल्पिक मार्ग बनाने का आश्वासन मिला, जिससे आंदोलन समाप्त हुआ।

Dhanbad News: मेयर की पहल पर सुदामडीह में आंदोलन खत्म

Dhanbad News: भौरा। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने गुरुवार को सुदामडीह फायर पैच पहुंचकर परिवहन कार्य ठप कर आंदोलन कर रहे पार्षद वीरेंद्र कुमार और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों ने मेयर को बताया कि प्रबंधन द्वारा मुख्य रास्ता काट दिए जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं दिया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर ने मौके पर ही परियोजना के महाप्रबंधक टी. पासवान से वार्ता की। महाप्रबंधक ने जल्द सड़क मरम्मत कराने और वैकल्पिक मार्ग बनाने का ठोस आश्वासन दिया। इस सहमति के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया, जिससे बाधित परिवहन कार्य दोबारा चालू हो सका और परियोजना विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

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मौके पर मुख्य रूप से महाप्रबंधक टी. पासवान, मेयर संजीव सिंह, पार्षद वीरेंद्र कुमार और सुदामडीह थाना प्रभारी आकृष्ट अमन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

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