Dhanbad News: जामाडोबा जल संयंत्र का निरीक्षण
Dhanbad News: झरिया में पिछले 10 दिनों से जलापूर्ति ठप है। इसे देखते हुए धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने झमाडोबा जल संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलापूर्ति तुरंत सामान्य की जाए। मेयर ने कहा कि पानी की आवश्यकताएं प्राथमिकता हैं और विभागीय समस्याओं का समाधान बाद में होगा।
Dhanbad News: झरिया। झरिया क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से ठप पड़ी जलापूर्ति और जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने गुरुवार को जामाडोबा स्थित झमाडा जल संयंत्र का औचक निरीक्षण किया। मेयर ने नदी किनारे जाकर फुटबाल, कार्यरत व खराब मोटर पंपों और वाल्व की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्टर प्लांट की क्लेरिफायर टंकी और चोक हो चुके पाइपों को भी देखा। इस दौरान मेयर ने झमाडा अधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब जलापूर्ति सामान्य की जाए। अधिकारियों ने संयंत्र से जुड़ी अपनी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने रखीं, जिसपर मेयर ने स्पष्ट कहा कि विभागीय परेशानियां बाद में सुलझाई जाएंगी, पहली प्राथमिकता जनता को पानी पहुंचाना है।
मौके पर झमाडा के अवर प्रमंडल अभियंता कृपा शंकर यादव, सभी कनीय अभियंता, विधायक प्रतिनिधि राज किशोर जैना और बप्पी बाउरी सहित भारी संख्या में समर्थक उपस्थित थे।
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