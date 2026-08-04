Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभियान का आयोजन किया। वार्ड 2 में, छाताबाद जामा मस्जिद और चैतुडीह फुटबाल ग्राउंड के आसपास 50 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। पार्षद मो शहाबुद्दीन ने बच्चों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताया।

Dhanbad News: नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम की ओर से आयोजित स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोमवार को अभियान चलाया गया। वार्ड संख्या दो के छाताबाद जामा मस्जिद, चैतुडीह फुटबाल ग्राउंड के आस पास में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर 50 छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। वार्ड दो के पार्षद मो शहाबुद्दीन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमें बच्चों के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी समाज में एक नया संदेश जा सकेगा। मौके पर पार्षद मधुमाला, निरुपमा देवी सहित स्वच्छता पर्यवेक्षक अभिनाश कुमार, बिक्की कुमार, लाल कमल महतो, राहुल लायक आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Mau News: जिला गंगा समिति ने चलाया पर्यावरण संरक्षण अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।