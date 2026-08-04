Dhanbad News: नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभियान का आयोजन किया। वार्ड 2 में, छाताबाद जामा मस्जिद और चैतुडीह फुटबाल ग्राउंड के आसपास 50 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। पार्षद मो शहाबुद्दीन ने बच्चों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताया।
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम की ओर से आयोजित स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोमवार को अभियान चलाया गया। वार्ड संख्या दो के छाताबाद जामा मस्जिद, चैतुडीह फुटबाल ग्राउंड के आस पास में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर 50 छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। वार्ड दो के पार्षद मो शहाबुद्दीन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमें बच्चों के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी समाज में एक नया संदेश जा सकेगा। मौके पर पार्षद मधुमाला, निरुपमा देवी सहित स्वच्छता पर्यवेक्षक अभिनाश कुमार, बिक्की कुमार, लाल कमल महतो, राहुल लायक आदि मौजूद थे।
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