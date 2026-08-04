Dhanbad News: 420 बेड के नए मेडिकल कॉलेज में 100 बेड पर मुफ्त इलाज, 320 बेड होंगे पेड
Dhanbad News: धनबाद के सदर अस्पताल को 420 बेड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 100 बेड निःशुल्क इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि 320 बेड शुल्क पर उपचार के लिए होंगे। इसमें आधुनिक अस्पताल प्रबंधन तंत्र और मुफ्त मरीजों की पहचान के लिए विशेष व्यवस्था भी होगी।
Dhanbad News: धनबाद के सदर अस्पताल को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 420 बेड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अस्पताल में 100 बेड पूरी तरह निःशुल्क इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि 320 बेड शुल्क देकर इलाज करानेवाले मरीजों के लिए संचालित किए जाएंगे। हालांकि यहां निजी अस्पतालों की तुलना में काफी कम पैसे खर्च करने होंगे। इसका रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार सदर अस्पताल के 100 बेड सिविल सर्जन एवं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के अधीन रहेंगे। इन बेडों पर सरकारी व्यवस्था के तहत मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 320 बेड का संचालन पीपीपी मॉडल के तहत चयनित एजेंसी या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन करेगा, जहां मरीजों को निर्धारित शुल्क देकर इलाज कराना होगा.
डिजिटल प्रबंधन प्रणाली
पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए अत्याधुनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) लागू किया जाएगा। इस प्रणाली में फ्री और पेड दोनों श्रेणी के मरीजों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। अस्पताल में उपलब्ध बेड, ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता, जांच सेवाओं के स्लॉट, भर्ती मरीजों की संख्या, जांच का लाभ लेने वाले मरीजों का विवरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे अस्पताल के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
सुविधाएं और सेवाएं
अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद धनबाद और आसपास के जिलों के लोगों को एक ही परिसर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ मरीजों को सरकारी और पेड दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.
मुफ्त मरीजों की पहचान
अधिकारियों के अनुसार मुफ्त मरीजों की पहचान के लिए भी अलग व्यवस्था विकसित की जाएगी। एचएमआईएस में ऐसे मरीजों की पहचान आवश्यक प्रमाण-पत्रों और निर्धारित दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की व्यवस्था परियोजना संचालित करने वाली संस्था करेगी। मरीजों का पंजीकरण, ओपीडी और आईपीडी रिकॉर्ड, बेड प्रबंधन, डिस्चार्ज सारांश, प्रयोगशाला और रेडियोलॉजी सेवाएं, बिलिंग तथा मरीज की श्रेणी (फ्री या पेड) सहित सभी जानकारियां इसी डिजिटल प्रणाली से संचालित होंगी। यह व्यवस्था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) से भी जुड़ी होगी.
स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी
पीपीपी मॉडल के तहत संचालित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं, सामान्य चिकित्सा, विशेषज्ञ चिकित्सा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पैथोलॉजी, इमेजिंग, ब्लड बैंक सहित सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना परियोजना संचालक की जिम्मेदारी होगी। अस्पताल का संचालन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानकों के अनुरूप किया जाएगा.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
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