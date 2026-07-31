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Dhanbad News: मोतियाबिंद के मरीजों के लिए आईओएल लेंस खरीद रहा एसएनएमएमसीएच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए इंट्रा ऑक्युलर लेंस खरीदे जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अस्पताल पारंपरिक सर्जरी के बजाय आधुनिक फेको तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज उपचार मिलेगा। इससे सरकारी अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेगी।

Dhanbad News: मोतियाबिंद के मरीजों के लिए आईओएल लेंस खरीद रहा एसएनएमएमसीएच

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में मोतियाबिंद की सर्जरी करानेवालों के लिए प्रबंधन इंट्रा ऑक्युलर लेंस (आईओएल) खरीदेगा। इसके रेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्जरी के बाद मरीजों की आंखों में यह लेंस निशुल्क लगाया जाता है। बता दें कि अस्पताल का नेत्र रोग विभाग पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के स्थान पर आधुनिक फेको तकनीक से ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आवश्यक मशीनों और अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। फेको तकनीक से ऑपरेशन कम समय में होता है और मरीजों की रिकवरी भी अपेक्षाकृत तेज होती है।नई

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व्यवस्था लागू होने के बाद धनबाद और आसपास के जिलों के मरीजों को आधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध होगी। इससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार का लाभ मिलेगा।

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