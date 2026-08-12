Dhanbad News: होमगार्ड अभ्यर्थियों का मेडिकल व कागजात सत्यापन 17 से

Dhanbad News: धनबाद के होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। 1096 चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच और मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यह प्रक्रिया 17 से 31 अगस्त तक चलेगी, और अभ्यर्थियों को अलग-अलग तिथियों में बुलाया जाएगा।

Dhanbad News: लंबे समय से बहाली प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार कर रहे धनबाद के होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार राहत की खबर आई है। जिले में होमगार्ड बहाली अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गई है। चयनित 1096 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच और मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया 17 से 31 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही पुलिस चरित्र सत्यापन और बांड निष्पादन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। निर्धारित तिथि पर शामिल नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थियों को एक सितंबर को अंतिम अवसर दिया जाएगा। प्रखंडवार अलग तिथियों में होगी जांच

प्रक्रिया की तिथियां सभी चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग प्रखंड और मेधा सूची के आधार पर तिथि निर्धारित कर बुलाया गया है। प्रक्रिया समाहरणालय में रोज दिन के 11 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। 17 अगस्त को पूर्वी टुंडी के 98, 18 को टुंडी व बलियापुर के 98, 19 को कलियासोल व बाघमारा के 110 और 20 अगस्त को निरसा-गोविंदपुर के 112 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। 21 अगस्त को तोपचांची के 56 और 22 को एग्यारकुंड व धनबाद ग्रामीण के 114 अभ्यर्थियों की जांच होगी।

तारीखों की सूची इसके बाद 24 अगस्त को शहरी गैर-तकनीकी धनबाद व चिरकुंडा के 77 अभ्यर्थियों, 25 अगस्त को शहरी गैर-तकनीकी धनबाद की मेधा सूची क्रमांक 1 से 100 तक के पुरुष अभ्यर्थियों, 27 अगस्त को क्रमांक 101 से 200 तक के पुरुष अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। 29 अगस्त को शहरी तकनीकी धनबाद की मेधा सूची क्रमांक 1 से 115 तक के पुरुष अभ्यर्थियों और 31 अगस्त को मेधा सूची क्रमांक 1 से 24 तक की महिला तथा 116 से 201 तक के पुरुष अभ्यर्थियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डीसी की चेतावनी बिचौलियों के फेर में न पड़ें: डीसी

डीसी आदित्य रंजन ने अभ्यर्थियों से किसी भी बिचौलिए के झांसे में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहाली की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। किसी व्यक्ति द्वारा पैसे लेकर काम कराने का प्रलोभन दिए जाने पर अभ्यर्थी होमगार्ड डीएसपी से शिकायत कर सकते हैं। फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी का प्रयास करनेवालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी。