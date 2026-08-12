Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: झारखंड मैदान में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 15 से

By Gangesh Gunjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद फुटबॉल क्लब 15-16 अगस्त को हीरापुर झारखंड मैदान में विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह की याद में दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। 32 क्लबों ने अब तक एंट्री की है। विजेता को 21,000 रुपये और ट्रॉफी मिलेगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन 15 अगस्त को होगा।

Dhanbad News: झारखंड मैदान में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 15 से

Dhanbad News: धनबाद फुटबॉल क्लब की ओर से आगामी 15-16 अगस्त तक हीरापुर झारखंड मैदान में विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह दो दिवसीय दिवा-रात्रि नॉक आउट आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। मंगलवार को सामुदायिक भवन झारखंड मैदान में संवाददाता सम्मेलन कर आयोजन सचिव विकास साव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में अब तक कुल 32 क्लबों ने एंट्री कराई है। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 14 अगस्त शाम छह बजे है। सचिव ने बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपये नगद राशि के साथ ट्रॉफी एवं व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाएंगे। उपविजेता को 16,000 रुपये नगद, ट्रॉफी व पुरस्कार, तीसरे स्थान पर 8,000 रुपये नगद और चौथे स्थान की टीम को ट्रॉफी एवं पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

टूर्नामेंट का उद्घाटन 15 अगस्त को शाम आठ बजे से होगा। मुख्य अतिथि एसएसपी प्रभात कुमार शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि राज सिन्हा, नित्यानंद मंडल युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा, शांतनु चंद्रा, विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह एवं रूपा सिंह उपस्थित रहेंगे। टूर्नामेंट का फाइनल और पुरस्कार वितरण समारोह 16 अगस्त को शाम 7:00 बजे होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक राज सिन्हा होंगे। मौके पर बबलू ठाकुर, बबलू मिश्रा, अजीत सिन्हा, विकास रंजन, रूपा सिंह, अनिल लाल, संतोष यादव, अजय बास्की आदि थे।

Gangesh Gunjan

लेखक के बारे में

Gangesh Gunjan

शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।


पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।


विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।