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Dhanbad News: अर्बन फार्मिंग योजना के लिए सामग्री आपूर्ति की निकाली निविदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद जिले में, उद्यान पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अर्बन फार्मिंग योजना के लिए सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। इच्छुक एजेंसियां 11 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकती हैं। निविदाएं 12 अगस्त को खोली जाएंगी।

Dhanbad News: अर्बन फार्मिंग योजना के लिए सामग्री आपूर्ति की निकाली निविदा

Dhanbad News: धनबाद। जिला उद्यान पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत प्रमोशन ऑफ अर्बन फार्मिंग योजना में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति के लिए निविदा निकाली है। विभाग ने स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर और नर्सरी संचालकों से आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की हैं। इच्छुक एजेंसियां 11 अगस्त तक जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से निविदा जमा कर सकती हैं। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी लिफाफे 12 अगस्त को दोपहर 1 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोले जाएंगे, जबकि वित्तीय बोली उसी दिन दोपहर 2 बजे खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

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