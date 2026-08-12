Dhanbad News: इवेंट मैनेजरों के साथ काम नहीं करें डेकोरेटर: एसोसिएशन
Dhanbad News: धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करने के लिए सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सदस्यों को लिखित एग्रीमेंट करने की सलाह दी गई है। अधिवेशन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई।
Dhanbad News: धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करने को लेकर सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार रंजन ने कहा कि डेकोरेटर इवेंट मैनेजमेंट करने वालों के साथ काम न करें। यदि काम करना जरूरी हो तो पार्टी की तरह लिखित एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट के बाद ही एसोसिएशन संबंधित सदस्य के साथ खड़ा रहेगा। बिना समझौते के काम करने पर किसी विवाद की स्थिति में एसोसिएशन की जिम्मेदारी नहीं होगी। यह निर्णय सोमवार को हीरापुर स्थित एक होटल में आयोजित एसोसिएशन की धनबाद शाखा के वार्षिक अधिवेशन में लिया गया। इसकी अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने की। अधिवेशन में करीब 150 सदस्य शामिल हुए। सदस्यों ने व्यवसाय के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं को सामने रखा और उनके समाधान पर चर्चा की।
समस्याओं पर चर्चा
एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने आयोजकों से कैटरर को अनावश्यक रूप से देर रात तक रोककर नहीं रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे के बाद यदि विशेष आवश्यकता हो तभी कैटरिंग सेवा ली जाए।
तिरंगा यात्रा का आयोजन
अधिवेशन के बाद स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गयी। अधिवेशन स्थल के समीप से शुरू हुई यात्रा धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। मंच संचालन राज कुमार ने किया। मौके पर चेयरमैन राजीव कुमार साव, महासचिव नीरज कुमार साहा, सचिव बच्चू दत्ता, मनजीत सिंह, राजेश्वर कुमार, संजय कुमार, भरत भगत और द्वारिका प्रसाद तिवारी मौजूद थे।
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