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Dhanbad News: समाहरणालय आने वाले लोगों की समस्याओं का करें समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने समाहरणालय में विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यप्रणाली, स्वच्छता और जन-शिकायतों के समाधान की स्थिति की जांच की। सभी कार्यालयों को व्यवस्थित रखने का निर्देश दिया गया और अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने की सलाह दी गई।

Dhanbad News: समाहरणालय आने वाले लोगों की समस्याओं का करें समाधान

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। डीसी आदित्य रंजन ने समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न विभागों एवं शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, पंजियों के रख-रखाव, स्वच्छता और जन-शिकायतों के त्वरित निष्पादन की स्थिति का जायजा लिया। सभी कार्यालयों को सुव्यवस्थित रखने, दस्तावेज व फाइलों को सही ढंग से संधारित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह हर अधिकारी और कर्मचारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। डीसी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की ताकीद की।

साथ ही आमजनों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

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