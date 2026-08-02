Dhanbad News: डीसीए ने अनंदिता किशोर को किया सम्मानित
Dhanbad News: धनबाद क्रिकेट संघ (डीसीए) ने बीसीसीआई के महिला तेज गेंदबाज कैंप के लिए आमंत्रित अनंदिता किशोर को सम्मानित किया। डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार ने उन्हें बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अनंदिता ने कहा कि जो कुछ भी वे हैं, वह डीसीए की बदौलत है। नए सदस्यों का भी परिचय कराया गया।
Dhanbad News: धनबाद क्रिकेट संघ (डीसीए) की प्रबंध समिति ने शनिवार को बीसीसीआई के महिला तेज गेंदबाज कैंप के लिए आमंत्रित की गई अनंदिता किशोर को सम्मानित किया। डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें बुके भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मनोज कुमार ने विश्व कप अंडर-19 व एशिया कप अंडर-19 टीम में अपना स्थान बनाने वालीं अनंदिता के क्रिकेट कॅरियर के बारे में जानकारी दी और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डीसीए अनंदिता को सीनियर महिला क्रिकेट खेलते देखना चाहता है। वहीं अनंदिता ने कहा कि आज वे जो कुछ है, वह डीसीए की बदौलत है।
डीसीए की प्रबंध समिति में जुड़े नए नामडीसीए की प्रबंध समिति नए जोड़े गए इनमें अभिषेक सिंह, अनवर सिद्दीकी, शिव शक्ति एवं अशोक सराफ का अन्य सदस्यों के साथ परिचय कराया गया। अभिषेक सिंह ने कहा कि वे स्कूल-कालेज के दिनों में क्रिकेट खेलते रहे हैं। बाद में क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। आज डीसीए से जुड़कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। बैठक में डॉ इश्तियाक अहमद, एसएन सिंह, जेके नैयर, महासचिव बिनय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, रविजीत सिंह डांग, जावेद खान के अलावा उत्तम विश्वास, सुनील कुमार, बीएच खान, डॉ राजशेखर सिंह, द्वारिका तिवारी, सुधीर पांडेय, जितेंद्र कुमार सिंह, अभिजीत घोष, रत्नेश सिंह आदि थे।
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