Dhanbad News: शिल्पोत्सव के अंतिम दिन शिल्पकारों को किया गया सम्मानित
Dhanbad News: धनबाद के बैंक मोड़ के डीएमसी मॉल में आयोजित दो दिवसीय शिल्पोत्सव का समापन हुआ। यह आयोजन स्थानीय कलाओं और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए था। मेले में विभिन्न स्टॉल संचालकों और शिल्पकारों को उत्कृष्टता के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन की सराहना का अवसर भी बना।
Dhanbad News: धनबाद। बैंक मोड़ के डीएमसी मॉल में स्थानीय कला, हस्तशिल्प और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए शिल्पोत्सव का सोमवार की शाम समापन हो गया। इस दो दिवसीय मेले को धनबाद के कला-प्रेमियों और आमलोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। समापन समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन और भागीदारी के लिए सभी स्टॉल संचालकों एवं शिल्पकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्टॉल संचालिका शारदा गिरि, चास बोकारो के पवन कुमार, बाघमारा के मोहित कुमार, रांची के अतुल कुमार, बोकारो की रजनी शर्मा सहित अन्य ने बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।
मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजीत कुमार सिन्हा, जिला उद्योग केंद्र के आदित्य चौधरी, नीलू कुमारी, अमर कुमार श्रीवास्तव, रवि कुमार आदि थे।
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