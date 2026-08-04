Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: सुदामडीह पीओ ने पार्षद से वार्ता करने से किया इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के वार्ड 51 के पार्षद डॉ बीरेंद्र कुमार ने सुदामडीह कोलियरी पीओ कार्यालय के बाहर सड़क सुरक्षा और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। पीओ द्वारा वार्ता से इनकार पर आक्रोश फैल गया। पार्षद ने सड़क की खतरनाक स्थिति और अन्य स्थायी समस्याओं का आरोप लगाया।

Dhanbad News: सुदामडीह पीओ ने पार्षद से वार्ता करने से किया इनकार

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम वार्ड 51 के पार्षद डॉ बीरेंद्र कुमार सड़क व अन्य मांगों को लेकर सुदामडीह कोलियरी के पीओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन पीओ द्वारा वार्ता से इनकार करने पर आक्रोश फैल गया। पार्षद ने इसे जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र का अपमान बताया। पीओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई। पार्षद का कहना है कि वर्तमान सड़क आउटसोर्सिंग पैच के कारण खतरनाक हो चुकी है, जिससे स्कूली बच्चे और आम लोग जोखिम उठाकर आवागमन कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, हैवी ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें पड़ने और बिजली-पानी की किल्लत का भी आरोप लगाया। मौके पर गबर रवानी, सूरज यादव, दिलीप कुमार, राम चंद्र यादव, संजय सिंह, बीरेंद्र कुशवाह, रुस्तम, अविनाश कुमार और पलटू कुमार मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।