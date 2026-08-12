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Dhanbad News: शहर के चार वार्डों में शुरू हुई ट्रेड लाइसेंस की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने चार वार्डों में होल्डिंग और ट्रेड लाइसेंस की जांच शुरू की है। यह जांच विशेष अभियान के तहत की जा रही है, जिसमें बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों से 11 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे वैध लाइसेंस और होल्डिंग नंबर प्राप्त करें।

Dhanbad News: शहर के चार वार्डों में शुरू हुई ट्रेड लाइसेंस की जांच

Dhanbad News: धनबाद। शहर के चार वार्डों में होल्डिंग और ट्रेड लाइसेंस की जांच शुरू हुई है। नगर निगम ने राजस्व वृद्धि करने के लिए अलग-अलग टीम बनाकर विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस दौरान बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही दुकानों से निगम ने 11 हजार का जुर्माना वसूला। नगर निगम की जांच टीम ने वार्ड संख्या 23, 24, 25 एवं 26 में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग की जांच की। धनबाद नगर निगम द्वारा यह विशेष जांच 20 अगस्त तक वार्ड संख्या 23, 24, 25 एवं 26 में लगातार चलाया जाएगा। नगर निगम ने संबंधित व्यवसायियों एवं भवन/संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठान का वैध ट्रेड लाइसेंस ले लें।

अपनी संपत्ति का होल्डिंग नंबर लेकर होल्डिंग टैक्स भुगतान करने की अपील की है।

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