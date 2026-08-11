Dhanbad News: श्रमिक चौक के पास बस और ऑटो में टक्कर, बाल-बाल बचे यात्री
Dhanbad News: धनबाद में श्रमिक चौक के पास बस और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में ऑटो पर सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों और यातायात कर्मियों ने मदद की और घायल यात्रियों को अस्पताल पहुँचाया।
Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। श्रमिक चौक के पास सोमवार की शाम बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो पर सवार यात्री बाल-बाल बच गए। हालांकि ऑटो के एक हिस्से में बैठे कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गयी और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेलवे स्टेशन स्टैंड से बस सिटी सेंटर की ओर जा रही थी। श्रमिक चौक के पास मुड़ने के दौरान बस की चपेट में ऑटो आ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसा होते ही स्थानीय लोग और मौके पर तैनात यातायात कर्मी मदद के लिए दौड़े। मशक्कत के बाद ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।हादसे के बाद सड़क पर क्षतिग्रस्त ऑटो खड़ा रहने से आवागमन प्रभावित हुआ। दोनों ओर वाहनों की कतार लगने लगी। यातायात कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त ऑटो को सड़क किनारे हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
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