Dhanbad News: पीके राय मेमोरियल कॉलेज में पौधरोपण अभियान चला
Dhanbad News: धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज में एनएसएस द्वारा स्वच्छता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्राचार्य डा. कविता सिंह ने कहा कि स्वच्छता हमारी दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। यह अभियान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शर्मिला कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया।
Dhanbad News: धनबाद। पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में एनएसएस की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान एवं पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को किया गया। प्राचार्य डा. कविता सिंह ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या और सोच का हिस्सा होनी चाहिए। एक स्वच्छ और हरा-भरा परिसर ही स्वस्थ शैक्षणिक माहौल का निर्माण करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई दो का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शर्मिला कुमारी के नेतृत्व में पौधरोपण व स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर पीयूष कुमार झा, केशव, अंजली, सुकृति, क्षितिज, पीयूष कुमार, इरशाद, श्यामली, स्मृति, योगेश एवं तौफीक समेत अन्य मौजूद थे।
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