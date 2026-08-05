Dhanbad News: बैंकमोड़ में शिवर लगा निगम ने किया राजस्व संग्रह
Dhanbad News: धनबाद में नगर निगम ने बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में विशेष शिविर लगाया, जिसमें ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स से 70 हजार रुपये का राजस्व संग्रह किया गया। कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण सभी मामलों में राजस्व संग्रह नहीं हो सका, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुधार सोमवार तक कर लिए जाएंगे।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में मंगलवार को नगर निगम की ओर से विशेष शिविर लगाया है। इसमें ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स से संबंधित कार्यों के तहत कुल 70 हजार रुपये का राजस्व संग्रह किया गया। हालांकि तकनीकी एवं अन्य त्रुटियों के कारण कुछ मामलों में राजस्व संग्रह नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि इन त्रुटियों को सोमवार तक दूर कर लिया जाएगा। शिविर में नगर निगम की ओर से सिटी मैनेजर विशाल सिन्हा, मनोज रवानी, संदीप सोनी, अशोक यादव, नारायण साव और प्रीतेश कुमार मौजूद रहे। वहीं बैंकमोड़ चैंबर की ओर से अध्यक्ष प्रमोद गोयल, सचिव लोकेश अग्रवाल, अमित जैन, संदीप मुखर्जी, विकास पटवारी, सुशील सांवरिया और संजय मोर उपस्थित थे।
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