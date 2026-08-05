Dhanbad News: कार की टक्कर से जीजा-साली गंभीर रूप से घायल
Dhanbad News: धनबाद में 28 जुलाई की रात को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर सवार जीजा और साली गंभीर रूप से घायल हो गए। अफसाना खातून ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज की है और आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोनों का इलाज चल रहा है।
Dhanbad News: धनबाद। झारखंड मोड़ से बिनोद बिहार चौक के पास एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सवार जीजा-साली गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना 28 जुलाई की रात करीब सवा 11 बजे की है। मंगलवार को नवाडीह श्याम टावर निवासी अफसाना खातून ने धनबाद थाना में दिए लिखित शिकायत में बताया कि पति दीपक कुमार सिन्हा और अफसाना की छोटी बहन अतिया नाज घर के अन्य सदस्यों को छोड़ कर वापस बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में दोनों को कार ने टक्कर मार दी। दोनों का इलाज पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में चल रहा है।
अफसाना ने पुलिस से सीसीटीवी देख कर आरोपी कार चालक पर कार्रवाई करने की मांग की है।
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