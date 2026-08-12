Dhanbad News: बस परिचालन प्रभावित
Dhanbad News: धनबाद में बंदी के कारण सुबह रांची से आनेवाली बसों का परिचालन प्रभावित हुआ। हालांकि, धनबाद से रांची और अन्य क्षेत्रों के लिए बसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस ओनर एसोसिएशन के अनुसार, सुबह नौ बजे के बाद आमद-रसद सामान्य हो गई। धनबाद बस स्टैंड से पूरा दिन बसों का संचालन जारी रहा।
Dhanbad News: धनबाद। बंदी के कारण सुबह में रांची से आनेवाली बसें प्रभावित रहीं। हालांकि धनबाद से रांची व अन्य क्षेत्रों को जानेवाली बसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस ओनर एसोसिएशन के संजय सिंह ने बताया कि सुबह नौ बजे तक रांची से आनेवाली बसें प्रभावित रहीं। नौ बजे के बाद आवागमन सामान्य हो गया। धनबाद बस स्टैंड से भी पूरे दिन बसों का परिचालन जारी रहा।
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