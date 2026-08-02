Dhanbad News: बार एसोसिएशन ने बढ़ाई फीस, अब 250 रुपए में बनेगा शपथ-पत्र
Dhanbad News: धनबाद बार एसोसिएशन ने शनिवार को बैठक में एफिडेविट की शुल्क राशि में 45 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब एफिडेविट की नई शुल्क राशि 250 रुपए होगी। साथ ही, बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से अनिवार्य एफिडेविट प्रारूप का ही उपयोग करने की अपील की है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। धनबाद बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और महासचिव जितेंद्र कुमार की उपस्थिति में नोटरी पब्लिक के साथ बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से एफिडेविट (शपथ-पत्र) की शुल्क राशि में 45 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब तक एफिडेविट 205 रुपए में तैयार किया जाता था, जबकि अब इसके लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि धनबाद बार एसोसिएशन की ओर से जारी निर्धारित एफिडेविट प्रारूप (फॉर्मेट) का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि उसके निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप पर तैयार किए गए एफिडेविट को मान्यता नहीं दी जाएगी।
बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं, नोटरी पब्लिक तथा संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रारूप का ही उपयोग सुनिश्चित करें। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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