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Dhanbad News: विधायक राज सिन्हा ने कार्यक्रमों को लेकर की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में विधायक राज सिन्हा की अध्यक्षता में एक संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा, तैयारियों और सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत 04 अगस्त को विशेष कलश का स्वागत और 05 अगस्त को प्रसाद वितरण की तैयारियों पर भी विमर्श किया गया।

Dhanbad News: विधायक राज सिन्हा ने कार्यक्रमों को लेकर की बैठक

Dhanbad News: धनबाद। विधायक राज सिन्हा की अध्यक्षता में रविवार को उनके जगजीवन नगर स्थित आवासीय कार्यालय में धनबाद विधानसभा स्तरीय संगठनात्मक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा, तैयारियों एवं उनके सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारियों, सभी मंडल अध्यक्षों, सभी मोर्चों के अध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा कर विशेष रणनीति बनाई गई। बैठक में गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत 04 अगस्त को आनेवाले विशेष कलश के धनबाद विधानसभा के सभी मंडलों में स्वागत पर चर्चा हुई। 05 अगस्त को जोड़ाफाटक राम मंदिर परिसर में आयोजित समरसता प्रसाद वितरण की तैयारियों पर विमर्श किया गया।

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