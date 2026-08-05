Dhanbad News: जमीन का बकाया मांगने पर दो महिलाओं की पिटाई

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। जमीन के पैसों के तगादे को एक परिवार पर आरोपी ने जानलेवा हमला किया। घटना में दो महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। महिलाओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीरापुर की निशु गुप्ता ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निशु गुप्ता ने पुलिस को बताया कि करीब दो वर्ष पहले शिवा कुमार गोस्वामी ने जमीन के एवज में उनसे 6.45 लाख रुपए लिया था। इसमें से आरोपी ने 2.25 लाख रुपए वापस कर दिए थे, लेकिन बाकी रकम बकाया थी। दो अगस्त को बकाया रुपए मांगने पर रात करीब 11.10 बजे शिवा गोस्वामी अपने साथ पांच अज्ञात साथियों के साथ पीड़िता के घर घुस गया।